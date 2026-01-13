Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:36

«Приговор»: Миронов резко высказался о гибели младенцев в Новокузнецке

Депутат Миронов назвал трагедию в Новокузнецке приговором системе роддомов

Фото: t.me/sledcom_press*
Трагедия в Новокузнецке с гибелью девяти младенцев стала суровым приговором всей программе развития родильных домов, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его мнению, ответственность за случившееся должны нести не только руководители медицинского учреждения.

Смерть новорожденных детей в роддоме в Новокузнецке — это вопиющий инцидент, который можно считать приговором всей программе развития роддомов и перинатальных центров в стране. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям, которых постигло такое горе. В причинах произошедшего, уверен, разберется следствие, но важно, чтобы выводы не ограничивались наказанием стрелочников — главврача и его подчиненных. Надо кардинально менять подходы к работе роддомов и организации здравоохранения в целом, — высказался Миронов.

Он призвал наказывать чиновников за недостаточное внимание к социальному развитию регионов. По словам Миронова, пора перестать экономить на здоровье людей. Депутат отметил, что нужно не только обновить роддома, но и улучшить систему медицинского образования, а также поднять зарплаты и социальные гарантии для медиков.

Еще в 2013 году в России была запущена программа развития перинатальных центров. Действует федеральный проект «Охрана материнства и детства», национальный проект «Семья». То есть на бумаге у чиновников все хорошо. Пусть они теперь скажут это в лицо тем родителям, которые потеряли своих новорожденных детей. Снижение качества медпомощи происходит одновременно с сокращением роддомов во многих регионах страны, что в Минздраве объясняют сокращением числа рождений. Если дальше следовать этой логике, то рожать будет вообще негде. С кем тогда останутся женщины — с бабками-повитухами? Вернемся в средневековье? — добавил Миронов.

Он подчеркнул, что партия «Справедливая Россия» выступает за законодательный запрет на закрытие родильных домов и других медицинских учреждений. По словам Миронова, без вышесказанных мер невозможно добиться снижения младенческой смертности и повышения рождаемости.

Ранее главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херсков, временно отстраненный от работы, заявил, что точная причина смерти девяти младенцев пока не установлена. По его словам, роддом принимал сложных недоношенных пациентов с патологиями.

Госдума
роддома
смерти
дети
Новокузнецк
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
