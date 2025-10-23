Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:29

В Москве выставили на продажу «резиденцию Жириновского»

Mash: усадьбу Жириновского в Кузьминках выставили на продажу за 800 млн рублей

Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских Кузьминках выставили на продажу предполагаемую резиденцию основателя ЛДПР Владимира Жириновского, пишет Telegram-канал Mash. Объект площадью более 5000 кв. м оценили в 800 млн рублей.

Комплекс состоит из четырех корпусов площадью 500 кв. м каждый, имеет зеленую крышу и ярко-оранжевый фасад. Участок, арендованный владельцем до 2052 года, включает лес из голубых елей и парковку на 50 машин. Вся территория находится под видеонаблюдением.

Внутри дома многоцветные ковры и тяжелая мебель создают пестрый интерьер. По официальным данным, особняк ранее принадлежал совхозу имени Горького, которым владеет супруга Сергея Абельцева — бывшего заместителя Жириновского. В июле 2024 года Абельцева арестовали по обвинению в крупном мошенничестве.

Ранее появилась информация, что певица София Ротару выставила свой элитный отель на набережной Ялты на продажу со скидкой. Предположительно, артистка хочет избавиться от недвижимости из-за опасений, что имущество отнимут.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев ранее рассказывал, что Ротару купила трехэтажный особняк в 90-е годы всего за $500 (около 38 тыс. рублей по нынешнему курсу). Тогда же она пообещала создать центр для одаренных детей. Вместо этого в особняке открылись отель Villa Sofia и ресторан.

