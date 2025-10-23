В Москве выставили на продажу «резиденцию Жириновского» Mash: усадьбу Жириновского в Кузьминках выставили на продажу за 800 млн рублей

В московских Кузьминках выставили на продажу предполагаемую резиденцию основателя ЛДПР Владимира Жириновского, пишет Telegram-канал Mash. Объект площадью более 5000 кв. м оценили в 800 млн рублей.

Комплекс состоит из четырех корпусов площадью 500 кв. м каждый, имеет зеленую крышу и ярко-оранжевый фасад. Участок, арендованный владельцем до 2052 года, включает лес из голубых елей и парковку на 50 машин. Вся территория находится под видеонаблюдением.

Внутри дома многоцветные ковры и тяжелая мебель создают пестрый интерьер. По официальным данным, особняк ранее принадлежал совхозу имени Горького, которым владеет супруга Сергея Абельцева — бывшего заместителя Жириновского. В июле 2024 года Абельцева арестовали по обвинению в крупном мошенничестве.

