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16 июля 2025 в 16:49

София Ротару захотела срочно продать элитный отель

KP.RU: София Ротару продает элитный отель в Ялте по скидке

София Ротару София Ротару Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певица София Ротару выставила свой элитный отель на набережной Ялты на продажу со скидкой, сообщает KP.RU. По информации журналистов, артистка хочет срочно избавиться от недвижимости из-за опасений, что имущество отнимут.

Приезжали уборщики, отмывали тут все. Видимо, Ротару испугалась, что отель отнимут, и все-таки решила его продать, сбросив цену, — рассказал источник газеты.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что София Ротару купила трехэтажный особняк в Ялте в 90-е годы всего за $500 (около 38 тысяч рублей по нынешнему курсу). Тогда же она пообещала создать центр для одаренных детей. Вместо этого в особняке открылись отель Villa Sofia и ресторан.

До этого стало известно, что Ротару продала трехкомнатную квартиру в Москве за 65 млн рублей. Для этого артистке потребовалось пять лет, при этом перед сделкой она переоформила жилище на сына.

При этом юрист Александр Хаминский заявил, что Ротару предстоит выплатить значительную сумму налогов после продажи трехкомнатной квартиры в Москве. Он выразил мнение, что потенциальные покупатели отказывались от сделки, узнав о том, кому принадлежало жилье.

София Ротару
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