Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили сотрудничество двух стран

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провели встречу на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран.

Рассмотрены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия и Азербайджан планируют активизировать двустороннее взаимодействие в 2026 году. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина с Рахманом Мустафаевым.

До этого представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Москва и Баку прилагают все усилия для развития добрососедских отношений. По его словам, обе стороны «разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов». Он добавил, что новый импульс отношениям двух государств был дан во время встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе в октябре прошлого года.