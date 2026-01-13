«Много вопросов»: депутат о гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка Депутат Буцкая назвала невероятным горем гибель младенцев в роддоме Новокузнецка

Гибель девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке является невероятным горем, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она отметила, что трагедия требует тщательного разбирательства по многим ключевым вопросам.

Только выводы, основанные на фактах, помогут нам предотвратить такие трагедии, как в Новокузнецке. Соболезнования всем родителям, потерявшим детей. Это невероятное горе. По следам трагедии возникают вопросы: если был инфекционный фон, то должны быть специальные палаты для беременных, рожениц, родильниц. Хватало ли медперсонала (врачей, акушерок, медсестер, санитарок)? Не было ли в связи с этим пересечения по работе в чистом и грязном отделениях? Проверялся ли коллектив на инфекции? Носили ли маски? Есть ли тесты на вирусные инфекции для пациентов? Много вопросов. Ждем открытых ответов от проверяющих органов, — высказалась Буцкая.

Ранее временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где скончались девять младенцев, Виталий Херсков заявил, что точная причина смерти детей пока неизвестна. По его словам, роддом принимал сложных недоношенных пациентов с патологиями.