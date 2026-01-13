«Мы их не подставляли»: Слуцкий о парламентских контактах России и США Слуцкий: парламентские контакты РФ и США не прекращались даже в эпоху Байдена

Парламентские контакты между Россией и США не прекращались даже в эпоху президентства Джо Байдена, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал призыв американского конгрессмена Анны Паулины Луны возобновить межпарламентский диалог между двумя странами, передает корреспондент NEWS.ru.

Слуцкий подчеркнул, что в России внимательно изучат подобные предложения. Он выразил уверенность, что парламентская дипломатия между Москвой и Вашингтоном будет восстановлена, хотя точные сроки и форматы пока обсуждаются.

Что касается состава и сроков: сейчас называть не готов, но будем продолжать взаимодействие совместно с американскими коллегами, с которыми никогда, даже в эпоху Байдена, мы не теряли контакта. Мы просто их не подставляли, чтобы против них не было провокаций, — подчеркнул депутат.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, штат Флорида) сообщила, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в январе в консультациях с американскими законодателями. По ее словам, также будет поднят вопрос об урегулировании на Украине.