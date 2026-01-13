Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:45

«Мы их не подставляли»: Слуцкий о парламентских контактах России и США

Слуцкий: парламентские контакты РФ и США не прекращались даже в эпоху Байдена

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Парламентские контакты между Россией и США не прекращались даже в эпоху президентства Джо Байдена, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал призыв американского конгрессмена Анны Паулины Луны возобновить межпарламентский диалог между двумя странами, передает корреспондент NEWS.ru.

Слуцкий подчеркнул, что в России внимательно изучат подобные предложения. Он выразил уверенность, что парламентская дипломатия между Москвой и Вашингтоном будет восстановлена, хотя точные сроки и форматы пока обсуждаются.

Что касается состава и сроков: сейчас называть не готов, но будем продолжать взаимодействие совместно с американскими коллегами, с которыми никогда, даже в эпоху Байдена, мы не теряли контакта. Мы просто их не подставляли, чтобы против них не было провокаций, — подчеркнул депутат.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, штат Флорида) сообщила, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в январе в консультациях с американскими законодателями. По ее словам, также будет поднят вопрос об урегулировании на Украине.

Госдума
Россия
США
Леонид Слуцкий
Замира Евтых
З. Евтых
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Баринов высказался об уходе футболиста Баринова из «Локомотива»
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы
Упал, очнулся, гипс: как уберечь себя от переломов в гололед
БПЛА атаковали Крым, Волгоградскую и Курскую области
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.