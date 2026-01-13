Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:35

В ГД предложили изменить прожиточный минимум для одной категории россиян

Слуцкий призвал изменить расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Методика расчета прожиточного минимума для пенсионеров должна быть изменена, заявил депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые передает ТАСС, необходимо устранить региональное неравенство.

Направим обращение в правительство. Мы предложим внести изменения в методику расчета прожиточного минимума для того, чтобы устранить дискриминацию наших пожилых людей, — сказал парламентарий.

Он отметил значительный разброс прожиточного минимума для пенсионеров в различных субъектах Федерации. Так, по состоянию на 2026 год, общероссийская норма равна около 16 тыс. рублей, в то время как в Москве этот уровень достигает 17 897 рублей, а в Оренбургской области снижается до 13 268 рублей. Политик указал на то, что столица отличается более высокими социальными пособиями, региональными доплатами и инициативами помощи пенсионерам, а также лучшей обеспеченностью товарами и услугами.

До этого финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

Госдума
Леонид Слуцкий
расчеты
пенсионеры
