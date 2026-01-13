В ГД предложили изменить прожиточный минимум для одной категории россиян

Методика расчета прожиточного минимума для пенсионеров должна быть изменена, заявил депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые передает ТАСС, необходимо устранить региональное неравенство.
Направим обращение в правительство. Мы предложим внести изменения в методику расчета прожиточного минимума для того, чтобы устранить дискриминацию наших пожилых людей, — сказал парламентарий.
Он отметил значительный разброс прожиточного минимума для пенсионеров в различных субъектах Федерации. Так, по состоянию на 2026 год, общероссийская норма равна около 16 тыс. рублей, в то время как в Москве этот уровень достигает 17 897 рублей, а в Оренбургской области снижается до 13 268 рублей. Политик указал на то, что столица отличается более высокими социальными пособиями, региональными доплатами и инициативами помощи пенсионерам, а также лучшей обеспеченностью товарами и услугами.
До этого финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.