13 января 2026 в 13:57

Швейцария ввела санкции против нефтяной «теневой» элиты якобы из-за России

Швейцария ввела антироссийские санкции против пяти бизнесменов из разных стран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Швейцария включила в санкционный список пять бизнесменов из разных стран, следует из сообщения пресс-службы правительства страны. Всех сочли связанными с экспортом российской нефти и «теневым флотом».

В списки были включены пять физических лиц, четыре организации и 41 судно, — сказано в сообщении.

Рестрикции ввели против пакистано-канадского бизнесмена Муртазы Али Лакхани, менеджера Alghaf Marine и финдиректора Litasco Middle East Валерия Кильдиярова, совладельца и директора 2Rivers Group Анара Мадатли. Кроме того, в список попали совладелец 2Rivers Group Талат Сафаров и основатель сети Coral Energy/2Rivers Этибара Эйюба.

Швейцария также внесла в санкционный список четыре организации и 41 судно. Власти утверждают, что они якобы связаны с перевозкой украинского зерна и российской нефти.

Ранее сообщалось, что к 24 февраля ЕС может представить 20-й пакет антироссийских санкций. По данным источника, Финляндия и Швеция выступают с предложениями к Еврокомиссии и призывают запретить экспорт предметов роскоши в РФ.

санкции
Швейцария
Евросоюз
Россия
