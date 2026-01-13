ЕС может ввести юбилейный пакет санкций в годовщину начала СВО

К 24 февраля Европейский союз может представить 20-й пакет антироссийских санкций, сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата. По данным источника, Финляндия и Швеция выступают с предложениями к Еврокомиссии и призывают запретить экспорт предметов роскоши в Россию.

Помимо этого страны предлагают запретить обслуживание российских нефтяных танкеров. Еще одной инициативой является сокращение квот ЕС на импорт российских удобрений.

Ранее генеральный консул в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов заявил, что односторонние ограничения западных стран против России не будут признаны в Гонконге. Он также отметил, что этот регион становится все более привлекательным для российского бизнеса.

До этого председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий высказал мнение, что руководство Европейского союза продолжит расширять санкционную политику в отношении России в 2026 году. Он охарактеризовал такое поведение как крайне агрессивное.