Молодой мотогонщик разбился на трассе во время соревнований Во Франции 21-летний мотогонщик разбился в аварии на соревнованиях

Во Франции 21-летний мотогонщик Рафаэль Шоле попал в серьезную аварию во время соревнований, сообщило издание Lille Actu. Он получил тяжелые травмы, его доставили вертолетом в больницу, но врачи не смогли ему помочь.

Как отметило издание, молодого гонщика сбил другой участник соревнований. Юноша упал с мотоцикла, гонки на время прервали. Шоле участвовал в чемпионате Франции по мотокроссу второй год подряд.

Ранее сообщалось, что на автогонках серии Top Race в Буэнос-Айресе пилот Луис Гастальди потерял контроль над автомобилем на повороте, после чего его машина вылетела с трассы, совершила несколько переворотов в воздухе и врезалась в зрительскую трибуну. В момент аварии она оказалась пустой. Сам гонщик не получил серьезных травм.

До этого польский автогонщик Артур Сенковский погиб в результате аварии во время раллийных соревнований. Инцидент произошел в городе Ныса на юге Польши. 40-летний спортсмен врезался в дерево, после чего его автомобиль загорелся. Организаторы досрочно прекратили соревнования в знак уважения к памяти погибшего.