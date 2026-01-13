Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:54

«Неудовлетворенная»: Сухоруков разнес Пугачеву за скандальное интервью

Актер Сухоруков назвал Пугачеву больной женщиной

Виктор Сухоруков Виктор Сухоруков Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Актер Виктор Сухоруков заявил в интервью KP.RU, что певица Алла Пугачева является больной женщиной, и выразил сильное разочарование из-за поведения артистки. Сухоруков отметил, что всегда искренне восхищался Пугачевой и воспринимал ее как явление целой эпохи. Однако ее недавние высказывания произвели на него плохое впечатление.

Вот дала большое интервью плохому журналисту — оно нашумело. Интервью домашнее, женское, меркантильное <...> Сегодня это пожилая больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица, [что была раньше], — указал артист.

Ранее певица и автор песен Екатерина Семенова назвала слухи о том, что Пугачева сломала карьеру многим коллегам, сильно преувеличенными. Она предположила, что образ всемогущей артистки представляет собой одну из легенд отечественного шоу-бизнеса. Семенова вспомнила случай на телевидении, когда народная артистка СССР пренебрежительно высказалась об исполнительнице хита «Ягода-малина» Валентине Легкоступовой. После этого имя певицы действительно стали вычеркивать из эфиров, но, как уточнила Семенова, это была инициатива самих телевизионных редакторов, а не требование Пугачевой.

