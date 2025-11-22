Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Представляете угрозу»: народному артисту России отказали в шенгенской визе

Актеру Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе

Виктор Сухоруков Виктор Сухоруков Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал Пятому каналу, что ему отказали в выдаче шенгенской визы. По словам актера, в документе указано, что он представляет «угрозу международным отношениям» и «опасность для внутренней безопасности» в странах Евросоюза. Он пояснил, что виза была нужна для поездки в Германию, где живет его подруга.

Пункт седьмой — одно или несколько государств-членов считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям. Пункт девятый — опасность общественному порядку или внутренней безопасности, — приводит Сухоруков текст уведомления.

Артист подчеркнул, что не понимает причин отказа. Он отметил, что неоднократно бывал в Европе, «ничего плохого не сделал» и не нарушал законы. Сухоруков объяснил, что если решение связано с политикой, то его позиция неизменна.

Родину люблю. Служу Отечеству и свою землю не предаю, — добавил актер.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Сухорукова. По информации источников, у него якобы диагностировали опухоль в носовой полости и пазухах. Актера позже опроверг слухи о своей госпитализации. Сухоруков подчеркнул, что сейчас едет в Санкт-Петербург играть спектакль «Старший сын».

