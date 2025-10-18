Актера фильма «Брат» экстренно госпитализировали Mash: актер Виктор Сухоруков был госпитализирован с подозрением на онкологию

Актер культового фильма «Брат» Виктор Сухоруков был экстренно госпитализирован, у него обнаружили опухоль в носовой полости, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, этому предшествовали частые носовые кровотечения в течение последних шести месяцев.

Помимо этого, артист жаловался на снижение слуха и общую усталость. По информации канала, в ходе комплексного обследования было обнаружено доброкачественное новообразование.

Актера прооперировали, и спустя три дня его выписали из больницы. Теперь Сухорукову следует избегать физических нагрузок, перелетов, банных процедур и сексуальной активности в течение как минимум трех недель.

Ранее сообщалось, что ведущей программы «Мужское/Женское» Юлии Барановской потребовалась срочная медицинская помощь во время съемок на Ямале. По данным некоторых Telegram-каналов, она находится в отделении хирургии, несмотря на то что запланированный эфир в Москве пока не отменен.

До этого известную актрису Наталью Варлей госпитализировали в московскую клинику из-за сильных болей в кисти руки. Артистке провели срочную операцию — эндоскопическое расширение. О текущем состоянии здоровья и дальнейшем курсе восстановления Варлей пока не сообщается.