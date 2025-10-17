Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:48

Известную телеведущую экстренно госпитализировали во время съемок

SHOT сообщил о госпитализации телеведущей Барановской

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что ведущей программы «Мужское/Женское» Юлии Барановской потребовалась срочная медицинская помощь во время съемок на Ямале. По данным канала, состояние знаменитости оказалось настолько серьезным, что сейчас она находится в отделении хирургии.

По данным Telegram-канала «Поток», незадолго до госпитализации Барановская участвовала в съемках проекта «Большие семьи большой страны». По информации канала, несмотря на тяжелую ситуацию и якобы уже перенесенные операции, Юлия продолжает находиться в больнице. При этом ее коллеги сообщили каналу, что запланированный на 21 октября эфир в Москве пока не отменен.

Авторы утверждают, что Барановская и раньше сталкивалась с проблемами со здоровьем. Канал уточняет, что ей якобы проводили хирургическую операцию после рождения третьего ребенка.

Ранее соведущий «Мужского/Женского» Александр Гордон рассказал, что столкнулся с ложным сообщением о собственной смерти, которое распространилось в СМИ. По его словам, он узнал о своей «кончине» от знакомых, которые прислали ему соответствующие новости.

Россия
телеведущие
Юлия Барановская
госпитализации
