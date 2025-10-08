Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 18:52

«Помер наконец-то»: Гордон узнал о своей кончине из новостей

Телеведущий Гордон столкнулся с ложным сообщением о собственной смерти

Александр Гордон Александр Гордон Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Александр Гордон столкнулся с ложным сообщением о собственной смерти, которое распространилось в СМИ. В интервью Starhit он рассказал, что узнал о своей «кончине» от знакомых, которые прислали ему соответствующие новости.

Недавно мне прислали, что я помер наконец-то. Пришлось звонить в Америку, убеждать отчима, что это не так. Он пожилой человек, он поверил. А прислала сестра. Спрашивает, у тебя все в порядке? Думаю, да, — поделился Гордон.

По словам знаменитости, он отнесся к ситуации с юмором, заявив, что считает случившееся добрым знаком долголетия. Ведущий ток-шоу «Мужское/Женское» также отметил, что лично не отслеживает публикации о себе в Сети, однако регулярно получает материалы от коллег и знакомых.

Ранее в министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан сообщили, что слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас» Александра Егорцева в Дагестане не соответствуют действительности. Там рассказали, что он жив и участвует в пленарном заседании антитеррористического форума в Махачкале.

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
