«Помер наконец-то»: Гордон узнал о своей кончине из новостей Телеведущий Гордон столкнулся с ложным сообщением о собственной смерти

Телеведущий Александр Гордон столкнулся с ложным сообщением о собственной смерти, которое распространилось в СМИ. В интервью Starhit он рассказал, что узнал о своей «кончине» от знакомых, которые прислали ему соответствующие новости.

Недавно мне прислали, что я помер наконец-то. Пришлось звонить в Америку, убеждать отчима, что это не так. Он пожилой человек, он поверил. А прислала сестра. Спрашивает, у тебя все в порядке? Думаю, да, — поделился Гордон.

По словам знаменитости, он отнесся к ситуации с юмором, заявив, что считает случившееся добрым знаком долголетия. Ведущий ток-шоу «Мужское/Женское» также отметил, что лично не отслеживает публикации о себе в Сети, однако регулярно получает материалы от коллег и знакомых.

Ранее в министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан сообщили, что слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас» Александра Егорцева в Дагестане не соответствуют действительности. Там рассказали, что он жив и участвует в пленарном заседании антитеррористического форума в Махачкале.