14 ноября 2025 в 15:02

Гросси неоднозначно высказался о планах США по ядерным испытаниям

Гросси назвал очень важным вопрос ядерных испытаний в США

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: IAEA/XinHua/Global Look Press
Планируемые Соединенными Штатами ядерные испытания представляют собой очень важный вопрос, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, эту тему невозможно игнорировать на международном уровне, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что президент страны Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления испытаний американского ядерного потенциала. По словам политика, данный вопрос включает также и совершенствование средств доставки зарядов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы предпринять ответные меры в случае реального возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. Данное заявление стало реакцией на слова Рубио о намерениях Вашингтона проверить свой атомный потенциал, что приведет к прекращению действия всеобъемлющего моратория на подобные испытания.

Кроме того, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии данных о практической подготовке США к ядерным испытаниям. Дипломат отметил, что текущая ситуация по данному вопросу является позитивной.

