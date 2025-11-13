Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 03:53

Рубио раскрыл детали испытания ядерного потенциала США

Рубио: испытания ядерного потенциала США включают средства доставки

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала США, заявил госсекретарь страны Марко Рубио. По его словам, «это включает средства доставки».

Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, — это то же самое, что делают другие страны в мире, — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что Штаты «должны гарантировать, что эти вещи работают и что они безопасны». При этом госсекретарь не стал подтверждать, что Вашингтон не имел в виду возобновление натурных ядерных испытаний.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что планы США по проведению ядерных испытаний являются медийным шумом и не связаны с текущей политической повесткой или последними заявлениями российских властей. Он напомнил, что график подобных проверок баллистических ракет формируется Пентагоном заранее и требует длительной подготовительной работы.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник озвучил мнение, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности.

Дональд Трамп
США
испытания
Марко Рубио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как взять ипотеку без постоянной регистрации
В МИД РФ озвучили мнение по поводу выхода Украины из переговоров с Россией
ВС РФ раскрыли детали уничтожения немецкой САУ
Назван важный фактор для успешных онлайн-переговоров
Экс-премьер Украины предрек Зеленскому отставку
Рубио раскрыл детали испытания ядерного потенциала США
Галерея британской принцессы нарушила антироссийские санкции
Жителей Ставрополья предупредили о беспилотной опасности
У ЕК появились опасения относительно долговой устойчивости Украины
Названо главное отличие элитных коттеджных ЖК от обычных
Гороскоп 13 ноября: прочь обиды! Закаляемся, планируем расходы, отдыхаем
Банк России ужесточил проверки переводов через СБП
Токаев рассказал, с кем связаны все успехи современной России
Гниют заживо, как в Первую мировую: солдаты ВСУ гибнут от газовой гангрены
Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым
Лавров раскрыл, сколько тел бойцов ВСУ Россия передала Украине
Военкор Коц призвал Сербию определиться с позицией по России
Россиянам рассказали, что будет с курсом доллара до конца 2025 года
Свадьба, проблемы с похудением, пластика, СВО: как живет Анна Семенович
Писториус напомнил, что армия ФРГ создавалась под обещание не вести войны
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.