Президент США Дональд Трамп говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала США, заявил госсекретарь страны Марко Рубио. По его словам, «это включает средства доставки».

Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, — это то же самое, что делают другие страны в мире, — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что Штаты «должны гарантировать, что эти вещи работают и что они безопасны». При этом госсекретарь не стал подтверждать, что Вашингтон не имел в виду возобновление натурных ядерных испытаний.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что планы США по проведению ядерных испытаний являются медийным шумом и не связаны с текущей политической повесткой или последними заявлениями российских властей. Он напомнил, что график подобных проверок баллистических ракет формируется Пентагоном заранее и требует длительной подготовительной работы.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник озвучил мнение, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности.