Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США

Планы США по проведению ядерных испытаний являются медийным шумом и не связаны с текущей политической повесткой или последними заявлениями российских властей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, график подобных проверок баллистических ракет формируется Пентагоном заранее и требует длительной подготовительной работы.

Нужно понимать, что США, как и Россия, постоянно тестируют баллистические ракеты. Испытания проводятся, исходя из решений Пентагона и не связаны с политической повесткой. На любой запуск нужна подготовительная работа. Поэтому это не связано с последними заявлениями РФ и словами Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), что он планирует возобновить ядерные тесты. У Пентагона есть свой календарь. Что же касается в целом ситуации с ядерными испытаниями, то здесь мы наблюдаем медийный шум со стороны США, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что американцы не проводили подобных испытаний три десятилетия, и для восстановления всей технологической цепочки им потребуется несколько лет. По словам политолога, российская сторона внимательно отслеживает все действия Вашингтона в этой сфере.

Россия безусловно должна серьезно воспринимать планы США по проведению ядерных испытаний. Но нельзя исключать того, что это все останется на уровне риторики Трампа. В США 30 лет не проводили ядерные испытания. Для того чтобы возобновить их, им понадобится много лет, — резюмировал Дудаков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности.