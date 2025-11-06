Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:50

Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США

Политолог Дудаков назвал медийным шумом планы США проводить ядерные испытания

Пуск ракеты с баллистической подводной лодки USS Maine Пуск ракеты с баллистической подводной лодки USS Maine Фото: MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Планы США по проведению ядерных испытаний являются медийным шумом и не связаны с текущей политической повесткой или последними заявлениями российских властей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, график подобных проверок баллистических ракет формируется Пентагоном заранее и требует длительной подготовительной работы.

Нужно понимать, что США, как и Россия, постоянно тестируют баллистические ракеты. Испытания проводятся, исходя из решений Пентагона и не связаны с политической повесткой. На любой запуск нужна подготовительная работа. Поэтому это не связано с последними заявлениями РФ и словами Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), что он планирует возобновить ядерные тесты. У Пентагона есть свой календарь. Что же касается в целом ситуации с ядерными испытаниями, то здесь мы наблюдаем медийный шум со стороны США, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что американцы не проводили подобных испытаний три десятилетия, и для восстановления всей технологической цепочки им потребуется несколько лет. По словам политолога, российская сторона внимательно отслеживает все действия Вашингтона в этой сфере.

Россия безусловно должна серьезно воспринимать планы США по проведению ядерных испытаний. Но нельзя исключать того, что это все останется на уровне риторики Трампа. В США 30 лет не проводили ядерные испытания. Для того чтобы возобновить их, им понадобится много лет, — резюмировал Дудаков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности.

США
Дональд Трамп
Россия
ядерное оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.