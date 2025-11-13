Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:15

В Кремле ответили, что ждет США в случае ядерных испытаний

Песков: Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва ответит, если США действительно возобновят ядерные испытания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о планах Вашингтона проверить свой ядерный потенциал, передает ТАСС. Таким образом будет прерван период, когда действовал всеобъемлющий запрет на ядерные испытания.

Как говорил наш президент, в этом случае РФ будет действовать соответственно, — подчеркнул представитель Кремля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее также предупреждал, что, если одна из ядерных держав проведет испытания стратегических вооружений, Россия предпримет аналогичные шаги. Данная позиция была озвучена российским лидером Владимиром Путиным во время одного из его выступлений еще в 2023 году.

Рубио сообщал, что президент США Дональд Трамп говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала США. По его словам, «это включает средства доставки». Он подчеркнул, что Штаты «должны гарантировать, что эти вещи работают и что они безопасны». При этом госсекретарь не стал подтверждать, что Вашингтон не имел в виду возобновление натурных ядерных испытаний.

