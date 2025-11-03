Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп обвинил мировые державы в тайных испытаниях ядерного оружия

Соединенные Штаты должны возобновить тестирование ядерного оружия, поскольку другие мировые державы тайно проводят подземные испытания, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News. По его словам, эти страны проводят испытания глубоко под землей, ввиду чего невозможно отследить реальную ситуацию.

Они проводят их глубоко под землей, где люди не знают, что именно происходит. <…> Они проводят испытания, а мы — нет. Мы должны проводить испытания, — высказался американский лидер.

Ранее Трамп сообщил о своем распоряжении Пентагону начать испытания ядерного оружия. Глава государства подчеркнул, что Америка располагает крупнейшим в мире арсеналом данного вида вооружений.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Белом доме о необходимости периодических испытаний американского ядерного оружия. По его словам, это требуется в связи с значительными успехами России и Китая в данной сфере.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не обладает данными о проведении каким-либо государством тестирования ядерного оружия, о которых сообщал глава США. Он напомнил о действующем моратории на подобные испытания.

