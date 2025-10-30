В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия Песков: Россия не располагает данными о проведении ядерных испытаний кем-либо

Россия не располагает информацией о том, что какое-либо государство проводило испытания ядерного оружия, как об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, существует мораторий на ядерные испытания.

Есть действительный текущий мораторий [на ядерные испытания]. Президент Трамп в своем заявлении упомянул, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием, — сказал Песков.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия, подчеркнув, что у США самый крупный арсенал вооружений такого типа. Он отметил, что Россия занимает второе место, а Китай — третье, но способен догнать США в течение пяти лет. По словам Трампа, в связи с программами других стран он объявил о немедленном начале американских испытаний.

До этого президент России Владимир Путин предположил, что в некоторых государствах идет подготовка к ядерным испытаниям. Глава государства отметил, что его высказывание необязательно подразумевает США.