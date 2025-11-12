Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну

МИД РФ: российский ядерный щит надежно прикрывает Белоруссию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Белоруссия надежно защищена российским ядерным щитом и имеет возможность получать от Российской Федерации новейшие виды вооружений, заявил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. При этом он добавил. что Москва не получала запросы на поставки крылатых ракет в соседнюю страну.

Российский ядерный щит надежно прикрывает наших белорусских союзников, а обновленная договорно-правовая база дает возможность размещения в братской Республике любых средств защиты, включая все новейшие типы вооружения, — сказал дипломат.

Полищук констатировал, что в связи с напряженной военно-политической обстановкой на западных рубежах, Россия и Белоруссия предприняли меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства. При этом дипломат ответил, что МИД РФ не располагает информацией об обращениях Белоруссии по поводу поставок крылатой ракеты «Буревестник». Он заверил, что если такой запрос поступит, то будет «самым внимательным образом изучен военными специалистами», а итоговое решение будет принято военно-политическим руководством обеих стран «в духе союзничества».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что если одна из ядерных держав проведет испытания стратегических вооружений, то Россия предпримет аналогичные шаги. Министр подчеркнул, что данная позиция была озвучена российским лидером Владимиром Путиным во время одного из его выступлений еще в 2023 году.

