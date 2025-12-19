Новый год-2026
19 декабря 2025 в 11:19

В МО Белоруссии высказались о размещении ядерного оружия на Украине

Хренин: Минск спокойно относится к идее размещения ядерного оружия на Украине

Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS/Global Look Press
Минск спокойно относится к возможному размещению ядерного оружия на Украине, поскольку рассматривает его как фактор стратегического сдерживания, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, которые передает РИА Новости, обычно подобное нужно не для того, чтобы проявлять агрессию, а чтобы агрессор не проявлял ее.

Спокойно, — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство. Глава государства отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря. Он добавил, что первые позиции для комплекса уже оборудованы. Лидер республики также оценил важность стратегического сотрудничества с РФ в сфере вооружений на случай обострения конфликтов.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, будет ли Россия активно использовать «Орешник» на фронте. По его словам, это произойдет лишь в крайнем случае. Кнутов отметил, что решение поставить «Орешник» на дежурство является ответом на западную агрессивную риторику.

