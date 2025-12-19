Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:22

Путин причислил зеленую повестку к ошибкам Запада

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»
Западные правительства на протяжении многих лет допускали серьезные ошибки в своей политике, в том числе в рамках так называемой зеленой повестки, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, отказ от традиционных источников энергии привел к вынужденному возвращению к угольной и атомной генерации.

Где та «зеленая» повестка дня, когда вновь открываются угольные предприятия? Закрывали атомные электростанции, теперь к ним возвращаются. Это ошибка на ошибке. И все стараются теперь прикрыть «злобной» Россией, отвлекая внимание своего населения от своих собственных ошибок на внешний контур, — сказал Путин.

Президент также отметил, что страны Запада сознательно формируют из России «образ врага», чтобы прикрыть свои ошибки. По его словам, таким образом недружественные страны пытаются отвлечь внимание граждан от собственных политических и экономических просчетов.

Говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, Путин назвал его умным и эффективным политиком, но резко раскритиковал его риторику о войне с Россией. Российский лидер призвал Рютте прочитать новую Стратегию национальной безопасности США.

