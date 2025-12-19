Новый год-2026
19 декабря 2025 в 15:17

Дом статского советника Максимова под Петербургом обрел особый статус

Дом статского советника Максимова в Пушкине признали региональным памятником

Пушкин, Ленинградская область
В Пушкине Ленинградской области дом, принадлежавший статскому советнику Евгению Максимову, официально вошел в перечень региональных памятников, пишет «Петербург2». Соответствующее решение основывается на исторической и архитектурной ценности здания.

Особняк, расположенный на Новой улице, построили в 1904 году. Его автором стал архитектор Сильвио Данини. Двухэтажное каменное здание с оригинальной деревянной мансардой неоднократно меняло как свой внешний облик, так и функциональное назначение.

После реконструкции в 2012 году в особняке на Новой улице расположился Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района. Теперь, обладая статусом памятника регионального значения, объект находится под охраной государства. Это гарантирует сохранение его исторического облика для будущих поколений.

Ранее в Кировске после капитальной реконструкции торжественно открыли культурный центр «Большевик». Этот культурный центр разместился в историческом здании первого звукового кинотеатра в Мурманской области.

