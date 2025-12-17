Путин сравнил ядерные силы России и других стран Путин: ядерные силы России современнее, чем у любой другой державы

Ядерные силы России современнее, чем у любой другой державы, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны страны. Глава государства отметил, что российская армия изменилась, в частности с точки зрения оснащения.

Наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы, — сказал Путин.

Ранее президент России поставил задачу в сжатые сроки активизировать внедрение робототехнических решений и технологий искусственного интеллекта в Вооруженные силы РФ. Глава государства подчеркнул, что российская армия должна сохранять лидерские позиции в сфере технологического развития.

Путин также отметил, что стратегические ядерные силы РФ продолжат выполнять функцию главного фактора сдерживания и поддержания стабильности в мире. Он добавил, что баланс сил на глобальном уровне напрямую зависит от состояния российского ядерного щита. Президент указал, что в рамках совершенствования триады запланированы дальнейшая модернизация носителей и укрепление инфраструктуры обеспечения.