Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска

Президент России Владимир Путин поставил задачу в сжатые сроки активизировать внедрение робототехнических решений и технологий искусственного интеллекта в Вооруженные силы РФ. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства подчеркнул, что российская армия должна сохранять лидерские позиции в сфере технологического развития. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

По его словам, для этого необходимо ускоренно внедрять в войска робототехнику, современные информационные системы, перспективные материалы, а также расширять использование автоматизированных систем управления и ИИ в составе автономных боевых комплексов. Кроме того, президент обратил внимание на необходимость дальнейшего оснащения орбитальной группировки космических аппаратов нового поколения.

Это, как отметил Путин, позволит обеспечить войска защищенными и высокоскоростными каналами связи, а также повысить качество снабжения разведывательными данными и точной навигационной информацией. Глава государства также напомнил, что в мае 2025 года была утверждена стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года, в которой определены ключевые направления его перспективного облика и развития.

Ранее Путин сообщил, что расширение мер социальной поддержки для военнослужащих, участников СВО и их близких остается в числе ключевых задач государства. Также он пообещал обеспечить полную поддержку семьям погибших.