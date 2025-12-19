Журналист сделал предложение своей девушке во время прямой линии с Путиным

Журналист из Свердловской области Кирилл Бажанов сделал своей девушке предложение руки и сердца в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным», передает корреспондент NEWS.ru. 23-летний молодой человек пригласил главу государства на свадьбу.

Олечка, выходи за меня замуж, — сказал он.

Глава государства положительно отреагировал на случившееся в прямом эфире. Он отметил молодость журналиста и призвал последовать восточным традициям ранних браков.

На Кавказе есть хорошая традиция — они женят своих детей в ранней возрасте. Это правильно. Надо брать с них пример, — сказал глава государства.

Молодой человек заявил, что пара не может планировать детей из-за неподъемной ипотечной нагрузки. По его словам, при оформлении кредита на однокомнатную квартиру платежи составят 50 тыс. рублей в месяц на 30 лет.

Отвечая на эту проблему, президент предложил рассмотреть вариант переезда в регионы, где действуют льготные программы кредитования. Он напомнил, что в некоторых субъектах молодым парам предлагают ипотеку даже не под 6%, а под 2%.

Ранее Бажанова заметили у Гостиного Двора, где проходят «Итоги года с Владимиром Путиным», с табличкой «Хочу жениться». Молодой человек признался, что планирует сделать предложение своей девушке. Судя по внешнему виду, он тщательно готовился к мероприятию: надел классический костюм, красную бабочку и выбрал яркую брошь. Бажанов сообщил, что хочет задать вопрос о поддержке молодых семей.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на прямую линию с президентом поступило почти 3 млн обращений. Он также отметил, что прямая линия представляет собой уникальный во всем мире формат. Событие совмещает пресс-конференцию Путина и возможность граждан задать вопрос главе государства.