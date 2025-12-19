Новый год-2026
19 декабря 2025 в 12:13

Уральский журналист пришел в Гостиный Двор с плакатом «Хочу жениться»

Журналист Бажанов пришел в Гостиный Двор с плакатом «Хочу жениться»

Кирилл Бажанов Кирилл Бажанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел к Гостиному Двору, где будут проходить «Итоги года с Владимиром Путиным», с табличкой «Хочу жениться». По словам молодого человека, он планирует сделать предложение своей девушке.

Судя по внешнему виду журналиста, он тщательно готовился к мероприятию: надел классический костюм, красную бабочку и выбрал яркую брошь. Бажанов сообщил, что хочет задать вопрос о поддержке молодых семей.

У меня уже восемь лет есть любимая девушка, и мы готовимся к свадьбе. Действительно очень хочу жениться. Мой вопрос связан с поддержкой молодых семей, в общем-то, поэтому я и пришел в образе жениха, — рассказал журналист.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на прямую линию с президентом поступило почти 3 млн обращений. Он также отметил, что прямая линия представляет собой уникальный во всем мире формат. Событие совмещает пресс-конференцию Путина и возможность граждан задать вопрос главе государства.

