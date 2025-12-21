Раскрыто, как Кремль перевел «подсвинков» на английский язык В Кремле слово «подсвинки» из речи Путина перевели как swine underlings

Официальный перевод на английский язык слов президента РФ Владимира Путина о европейских «подсвинках» утвержден в варианте swine underlings, следует из публикаций на сайте Кремля. Такой перевод используется в англоязычных стенограммах выступлений главы государства. Дословно эта фраза переводится на русский язык как «свинские прислужники».

European swine underlings (свинские прислужники из Европы. — NEWS.ru), — сказано в документе.

Ранее корреспондент британского издания BBC Стивен Розенберг рассказал, что затруднился с переводом слова «подсвинки», которое Путин использовал на прямой линии. Он признался, что долго выбирал между little piggy (маленькая свинка) и piglet (поросенок). Корреспондент телеканала CNN Фредерик Плейтген в свою очередь отметил, что это новое слово в дипломатии.

Ранее доктор филологических наук Татьяна Фадеева допустила, что фраза «европейские подсвинки» имеет шансы попасть в словарь афоризмов 2025 года. Она подчеркнула, что меткие слова президента помогают обществу осмыслить реальность.