В Британии пришли в ужас от слов Залужного о ядерном оружии на Украине

В Британии пришли в ужас от слов Залужного о ядерном оружии на Украине Дипломат Прауд заявил, что Залужный бредит ядерным оружием не меньше Зеленского

Бывший главком ВСУ и действующий посол в Лондоне Валерий Залужный бредит не меньше президента Украины Владимира Зеленского, заявил экс-советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве Иэн Прауд в соцсети X. Так он прокомментировал его слова о ядерном оружии.

Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран Альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского, — убежден Прауд.

Дипломат добавил, что никто в мире не согласится предоставлять Киеву соответствующие гарантии. Поводом для возмущения британцев стала статья Залужного, где он призывает разместить ядерное оружие на Украине в качестве одной из гарантий безопасности.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что слова экс-главкома ВСУ подтверждают неготовность Киева вести переговоры о мире. Парламентарий обвинил Залужного в транслировании позиции своих кураторов из Великобритании.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допускал, что посол Украины может заменить Зеленского на посту главы страны. Депутат отметил, что пока сложно говорить, понравится ли такой кандидат США.