В Госдуме оценили слова Залужного о размещении ядерного оружия на Украине Депутат Водолацкий: слова о ядерном оружии говорят о неготовности Украины к миру

Слова бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном размещении ядерного оружия на территории Украины как гарантии безопасности государства подтверждают неготовность Киева вести переговоры о мире, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он также отметил, что Залужный транслирует позицию своих кураторов из Великобритании.

Слова Залужного — это как раз то, что ему вбивают в голову его учителя. Его хозяева в Англии забрали его туда послом и готовят на смену [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru). Он полностью принадлежит англосаксам, он полностью у них под контролем и, естественно, делает и говорит только то, что ему пишут его кураторы. Исходя из этого, ситуация показывает, что на Украине верхушка руководства неадекватная. Она не собирается садиться за стол переговоров. Им мир не нужен, им нужен конфликт до последнего украинца, — объяснил Водолацкий.

Ранее Залужный призвал рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории Украины. По словам украинского посла в Великобритании, такая мера могла бы стать одной из гарантий безопасности государства.