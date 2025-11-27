Укротил Зеленского: кто такой друг Вэнса — новый миротворец США Дрисколл

Министр армии США Дэниел Дрисколл на переговорах с представителями Украины в Киеве предупреждал их о «неизбежном поражении» в конфликте с Россией. После этого стали появляться сообщения о готовности украинской стороны согласовать условия мирного договора с Москвой. Дрисколл стал активным участником переговорного процесса в ноябре, заменив в нем прежнего спецпредставителя президента США Кита Келлога. Что известно о новом «миротворце» Вашингтона — в материале NEWS.ru.

Почему Дрисколл предрек Украине поражение

Канал NBC News 26 ноября со ссылкой на источники сообщил, что Дрисколл активно выступает за заключение Киевом мирного соглашения с Россией. По данным инсайдеров, во время переговоров с представителями Украины на прошлой неделе он дал «мрачную оценку» ситуации в зоне спецоперации и предупредил, что положение ВСУ на поле боя будет становиться только хуже.

Кроме того, как отмечает NBC, американские представители дали Киеву понять, что больше не смогут продолжать поставки вооружений и средств противовоздушной обороны в необходимых количествах. Дрисколл, предположительно, поставил украинцев перед этим фактом после того, как представил мирный план, подготовленный Белым домом.

«Посыл был следующим: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку», — пояснил один из источников канала.

25 ноября западные СМИ со ссылкой на американских чиновников рассказали, что правительство Украины согласилось на мирный план Трампа. По словам источников, остались лишь незначительные детали, которые необходимо уладить.

Кто такой Дэниел Дрисколл

Дэниел Дрисколл руководит Министерством армии Штатов с февраля 2025 года. С ноября занимает пост спецпредставителя по Украине, сменив на нем Кита Келлога.

Дрисколл родился в 1985 году в городе Бун, штат Северная Каролина, в семье военного и домохозяйки. После школы он поступил в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, где получил степень бакалавра в области делового администрирования. Бывшие преподаватели описывали Дэна как человека, «умеющего нравиться» окружающим.

После университета Дрисколл вступил в ряды ВС США, где служил в 10-й горнопехотной дивизии, а также окончил школу американских рейнджеров. В 2009 году был направлен в Ирак и участвовал в операции «Иракская свобода». По возвращении поступил в юридическую школу Йельского университета, там же завязалась его дружба с нынешним вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Выпустившись, Дрисколл начал работать в сфере венчурного капитала, а в 2020 году принял участие в праймериз Республиканской партии на выборах в конгресс, но потерпел неудачу. Когда Дональд Трамп пригласил Вэнса вместе с ним бороться за пост вице-президента США в избирательной кампании 2024 года, тот позвал Дрисколла на должность своего старшего советника. Вскоре после инаугурации Трампа бывший военный стал министром армии.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с NEWS.ru отметил, что роль переговорщика по Украине — фактически пропуск для Дрисколла в большую политику.

«Успех этих переговоров усилит позиции всей Республиканской партии, но в первую очередь — самого Трампа как их инициатора», — подчеркнул он.

Политолог-американист, автор и ведущий программы «Америка. Light» на радио «Говорит Москва» Рафаэль Ордуханян полагает, что наиболее заинтересован в урегулировании украинского конфликта Джей Ди Вэнс. По его мнению, у вице-президента США есть совершенно конкретные президентские амбиции.

«Наверняка какая-то новая должность во власти запланирована и для Дрисколла, если он справится в качестве переговорщика. Возможно, это проверка. Не исключаю, что он — реальный кандидат на пост госсекретаря в будущем», — предположил американист в беседе с NEWS.ru.

Как будут развиваться переговоры по Украине

Блохин уверен, что сейчас сложились благоприятные предпосылки для достижения прогресса в украинском урегулировании.

«Первое — коррупционный кризис на Украине, который ослабил позиции Владимира Зеленского и всей верхушки украинской власти. Второе — положение на линии боевого соприкосновения и существенное продвижение ВС РФ. Третье — заинтересованность США в быстром окончании конфликта. И наконец — неспособность Европы в одиночку финансировать помощь Киеву», — считает он.

Ордуханян в свою очередь отмечает: обстановка внутри США сейчас накалилась до невозможности — виной всему промежуточные выборы 2026 года. В этих условиях мир на Украине нужен Трампу как воздух, заметил эксперт.

«Трампу надо показать успехи его политики, но показать пока нечего. Он сам понимает, что Ближний Восток, сектор Газа и Венесуэла — совершенно не то. Тем более опрос CBS и YouGov показал, что 70% американцев против военного вторжения США в Венесуэлу. А вот для мира на Украине ему не надо ни высаживать войска, ни бомбить кого-то — достаточно просто отключить ВСУ от Starlink, перестать поставлять разведданные, остановить поставки оружия и одернуть ЕС», — перечислил политолог.

В то же время в переговорном процессе есть множество сдержек и противовесов, напомнил Ордуханян.

«Мы сами видим, что Европа отчаянно сопротивляется. И это неудивительно. Для лидеров ЕС окончание войны на Украине — это их политическая смерть. Но у США достаточно рычагов для оказания давления на них. Посмотрим, как будут развиваться события», — резюмировал американист.

