Жесткий переговорщик для Зеленского: кто такой Дэн Дрисколл?

Какие новости привез в Киев американский генерал Дэн Дрисколл

Британское издание The Guardian утверждает, что президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла новым спецпредставителем Вашингтона по мирным переговорам по Украине. Ранее Дрисколл прибыл в Киев, где провел встречу с руководством Украины и представил «мирный план» из 28 пунктов.

Дрисколл сменил на посту спецпредставителя по Украине Кита Келлога, который ранее объявил, что уйдет в январе 2026 года из-за разногласий с Трампом: по его словам, он разочарован «недостаточной решительностью» администрации США в давлении на Россию.

20 ноября представитель Вашингтона провел в Киеве встречу с украинским руководством во главе с президентом Владимиром Зеленским, а также европейскими союзниками Киева. Источники Financial Times в Европе назвали встречу «тошнотворной»: Дрисколл открыто давил на украинцев и европейцев и использовал нецензурную лексику. Он подчеркнул, что Вашингтон не настроен менять свой план, не собирается вдаваться в долгие обсуждения и настаивает, что «это нужно заканчивать прямо сейчас».

«Честная военная оценка США такова: Украина находится в очень плохом положении и сейчас — лучшее время для мира», — объявил он.

Политолог-американист Павел Дубравский в разговоре с NEWS.ru предположил, что с Дрисколлом переговоры по Украине пойдут лучше.

«Кандидатура Дрисколла в разы лучше Кита Келлога. Кит Келлог все-таки имел подход предыдущей администрации. Его подход был в том, чтобы оказывать финансирование, военную поддержку, информационную и политическую для Украины», — отметил Дубравский.

Кто такой Дэн Дрисколл, биография

Министр армии (сухопутных войск) США Дэн Дрисколл считается одним из ключевых переговорщиков в администрации Трампа, который успел за короткое время приобрести авторитет в администрации действующего президента, якобы потеснив главу Пентагона Пита Хегсета. СМИ связывают это с дружбой между Дрисколлом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Дэн Дрисколл родился в 1985 году. Он отслужил в американской армии три с половиной года, в том числе провел девять месяцев в Ираке. Отслужив, он с армейским сертификатом смог поступить в Йельскую школу права, где учился вместе с будущим вице-президентом Вэнсом, советником экс-президента Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и сыном сенатора-демократа Ричарда Блументаля. Кроме того, у Дрисколла есть опыт работы главой венчурного инвестиционного фонда в штате Северная Каролина.

В декабре 2024 года Трамп объявил, что назначит Дрисколла министром армии США. Назначению не помешал тот факт, что воинское звание министра — старший лейтенант. Кроме того, в апреле 2025 года он также получил должность врио главы Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США.

Telegram-канал «Сварщики» подчеркнул, что для России назначение Дрисколла переговорщиком вместо проукраинского Кита Келлога ничего не меняет.

«Дрисколл в близких отношениях с семьями русофобов Салливана и Блументаля и будет продвигать интересы тех, кто за ними стоит. А за ними стоит ВПК и техногиганты, но никак не хромая MAGA и биполярный Трамп. Ну разве что Дрисколл будет более красноречив, чем старина Келлог, ненавидевший Россию всей душой. Парень за пару месяцев, будучи новичком в Белом доме, успел подвинуть Хегсета. Далеко пойдет», — отмечают «Сварщики».

Когда Дэн Дрисколл приедет в Москву, что будет на переговорах

Западные СМИ утверждают, что на следующей неделе Дэн Дрисколл приедет в Москву, чтобы обсудить план мирного соглашения с официальными лицами в России. Возможно, он встретится лично с президентом Владимиром Путиным.

Telegram-канал Condottiero объявил, что Дрисколл якобы сам проявил инициативу по встрече в Москве.

Источники The Guardian утверждают, что спецпредставитель США с сопровождающими его генералами прибудет «в конце следующей недели». Telegram-канал Win-Win пишет, что встреча в Москве состоится уже в понедельник — вторник.

Подробности или план встречи неизвестны. В Кремле не подтверждали планов приезда Дэна Дрисколла в Москву.

