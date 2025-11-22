Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 13:46

«Свежая кровь»: американист оценил перспективы Дрисколла на новой должности

Политолог Дубравский: Дрисколл справится с переговорами по Украине лучше Келлога

Дэниел Дрисколл
Министр американской армии Дэниел Дрисколл справиться с ролью спецпредставителя США по мирным переговорам по Украине лучше, чем его предшественник Кит Келлог, уверен политолог-американист Павел Дубравский. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Келлог имеет подход предыдущей администрации и оказывает финансовую, военную и политическую поддержку для Украины.

Я думаю, что кандидатура Дрисколла в разы лучше Кита Келлога и не в контексте для России, для Украины, а в контексте ведения самих переговоров, потому что Кит Келлог все-таки имеет подход предыдущей администрации, несмотря на то, что он при новой администрации [президента США Дональда] Трампа работает. Его подход заключается в том, чтобы оказывать финансирование, военную поддержку, информационную и политическую для Украины, — высказался Дубравский.

По его словам, новая кандидатура на пост спецпредставителя – это новый подход администрации Трампа к тому, чтобы как можно скорее завершить украинский конфликт. «Свежая кровь», отметил американист, хорошо работает для того, чтобы обсуждались 28 предложений плана Трампа.

Ранее Дрисколла назначили новым спецпредставителем США по мирным переговорам по Украине. Известно, что он является другом и одноклассником вице-президента Джей Ди Вэнса.

США
переговоры
Дональд Трамп
Украина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
