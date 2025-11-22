«Искандер» разнес в клочья психбольницу с ВСУ: удары по Украине 22 ноября

Новая атака России пришлась по целям в Одессе и Днепропетровской области. Сколько БПЛА и ракет выпустили 22 ноября, где были удары, что известно?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 22 ноября

Воздушная атака по целям на Украине 22 ноября продолжалась всю ночь без перерывов. Ключевые цели находились в Одесской области и в районе Павлограда (Днепропетровская область).

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 22 ноября по целям на Украине были запущены одна баллистическая ракета «Искандер-М» и 104 ударных БПЛА. ВСУ признают попадания ракеты и 13 ударных БПЛА в шести районах, занижая полученный ущерб.

Утром в воздухе над Украиной остается большое количество русских БПЛА.

«Павлоград атакуют „Герани“. Сейчас в районе Лозовой/Павлограда — около 20 изделий. Еще около 20 — в Измаильском районе Одесской области», — пишет Telegram-канал «Герань цветущая».

«Сутки демонстрируют переход к многочасовым комбинированным атакам, когда удары идут волнами через каждые 20–60 минут по одному направлению, что подавляет ПВО и вынуждает ее работать хаотично», — отметил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по целям в Одессе 22 ноября

Ключевым направлением российских атак в ночь на 22 ноября стала Одесская область.

«Ночью был проведен масштабный удар беспилотниками „Герань-2“ по Орловской газокомпрессорной станции в южной части Одесской области, недалеко от границы с Румынией. В атаке участвовало около 35 дронов, большинство из которых поразили цель», — сообщил Лебедев.

За мощными детонациями после ударов наблюдали с другой стороны границы, за Дунаем.

«Подтвержденные последствия: в Орловке серия поражений по паромному терминалу, где разгружалась техника из Румынии; по погранзаставе, где находились румынские военнослужащие. Есть прилеты в направлении военного полигона под Болградом — подтверждение уточняется», — сообщил Лебедев.

Кроме того, сообщается об ударе баллистической ракеты «Искандер-М» в районе города Килии (к востоку от Измаила). О последствиях не сообщается.

Ракетный комплекс «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об ударах по Павлограду 22 ноября

Вечером 21 ноября и ночью ВС РФ нанесли несколько ударов по целям близ Павлограда (Днепропетровская область).

Один из ударов пришелся по территории психиатрической клиники под Павлоградом.

«В результате успешных разведывательных действий было вскрыто расположение полевого госпиталя ВСУ в районе поселка Медичное. В 19:15 госпиталь, на территории которого пребывало значительное количество здоровых военнослужащих ВСУ, был поражен ОТРК „Искандер“. Теперь госпиталю самому нужна госпитализация», — пишет Telegram-канал «НгП раZVедка».

Источники в подполье на Украине сообщили об ударах в районе Павлограда.

«Форточки открылись и двери балкона хлопнули. Зарево в стороне химического завода. Ох! Детонация такая, что громче взрыва», — сообщили местные жители.

Блогер Олег Царев утверждает, что в Павлограде поражена подстанция на юго-востоке города.

Где еще были взрывы на Украине, какие цели поражены

Telegram-канал LOSTARMOUR отмечает попадания «Гераней» в окрестностях Сум в ночь на 22 ноября.

«В Сумской области за сутки нанесено не менее трех ударов авиабомбами с УМПК, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум два удара БПЛА „Герань“», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Царев утверждает, что в Лебедине (Сумская область) был атакован район авиабазы.

«Самолеты здесь давно не базируются, однако находится точка запуска БПЛА, осуществляется корректировка маршрутов беспилотников вглубь России. Кроме этого, рядом расположены казармы и учебные подразделения бывшего авиационного профиля, которые также могли стать целью ночных атак», — указывает блогер.

В Харьковской области ночью удар был нанесен в районе Печенегов. Всего за сутки осуществлено не менее четырех ударов ФАБ с УМПК и как минимум 11 ударов БПЛА «Герань», указывают «Хроники Гераней».

