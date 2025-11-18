ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск

ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск

Армия России сейчас одновременно ведет штурм девяти городов, удерживаемых ВСУ. Как развивается ситуация в Северске, что известно о зачистке Купянска, где еще идут жесткие столкновения?

Как идет штурм Северска, что известно

Военные Telegram-каналы ВСУ сообщили, что русские штурмовики вошли в южную часть города Северска (Бахмутский район ДНР). В Сети распространилось видео с действиями российской армии. По данным российских военных каналов, ВС РФ зашли в южную часть города между Новоселовкой и Звановкой и продвигаются в частном секторе вдоль железнодорожных путей.

Ранее стало известно, что ВС РФ продвинулись к Северску с севера, со стороны Дроновки. Вчера Минобороны РФ официально сообщило об освобождении села Платоновка.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Освобождение Платоновки на северо-западе Северска означает, что город фактически находится в оперативном окружении, когда у врага больше не осталось трасс снабжения, которые мы не взяли бы либо под физический, либо под огневой контроль. Ранее они потеряли северную дорогу в Северск, когда был взят Медовый лес у Красного Лимана. Но тогда оставалась запасная трасса через Закотное. Теперь нет и ее — освобождение Платоновки позволяет ее контролировать. Теперь у врага есть только западная логистика через Свято-Покровское, но и по ней с учетом боев в Звановке ездить давно небезопасно», — указывает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Украинский Telegram-канал «Легитимный» констатировал, что группировка ВСУ Северске «на грани котла».

«Бойцы запрашивали право на выход, но получили, как обычно, отказ и приказ держать любой ценой. Через Резниковку можно еще заходить и выходить, но скоро и этот проход будет физически перерезан и будет почти полный котел», — предполагает «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что сейчас происходит в Купянске, удалось ли уничтожить ВСУ

18 ноября на брифинге Минобороны РФ объявило, что штурмовики ВС РФ продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Купянске (Харьковская область). Попытки ВСУ пробиться к блокированным силам отражаются.

«В течение суток сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области с целью прорыва кольца окружения. Противник потерял до 10 боевиков», — заявили в Минобороны РФ.

В телеэфире командир ВС РФ с позывным Лаврик подтвердил, что российские подразделения приступили к зачистке от ВСУ подвалов, коллекторов и других хозяйственных помещений в микрорайоне Западная-Вторая в Купянске. Распространяются кадры оперативного контроля: эвакуационная группа ВСУ бросила своих раненых под Купянском, не сумев их вывезти.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Какие еще города штурмует армия России

Telegram-канал LOSTARMOUR отметил, что на середину ноября 2025 года ВС РФ ведут боевые действия в черте девяти городов, занятых ВСУ.

Помимо Северска в ДНР и Купянска в Харьковской области, ВС РФ штурмуют:

Волчанск в Харьковской области — сообщается о продвижении в южной части города;

Лиман (Красный Лиман), Константиновку, Родинское, Мирноград (Димитров), Покровск (Красноармейск) в ДНР;

и Гуляйполе в Запорожской области.

18 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении сел Цегельное (под Волчанском) и Нечаевка в Днепропетровской области.

Читайте также:

Пять «Искандеров» засадили в одну точку: удары по Украине 18 ноября

ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ

Наступление ВС России на Харьков 18 ноября: дроны «гасят» ДРГ в Купянске