Чудо под «Бабой-ягой», штурм в Северске: новости СВО к утру 18 ноября

Число воюющих на стороне Украины колумбийских наемников растет, российские силы берут штурмом застройки в Северске, газовый танкер пылает в порту Измаила. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Названо число воюющих под Харьковом на стороне ВСУ колумбийцев

В Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины. На стороне Киева сражаются около 700 граждан Колумбии, которые работают операторами беспилотников.

Колумбийцы входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия». Управление внутренних дел ВГА сейчас проводит проверку информации о возможных связях этих колумбийских наемников с международными преступными организациями. В частности, изучаются случаи, когда иностранные граждане проходили в ВСУ боевую подготовку для последующего усиления подразделений наркокартелей.

ВС России штурмом взяли жилую застройку на юге Северска

Российские военнослужащие начали штурм жилой застройки Северска на Донецком направлении фронта. Это один из ключевых городов в зоне СВО.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС России зашли в южную часть города между Новоселовкой и Звановкой. Этот факт подтвердили OSINT-аналитики противника. Россияне также взяли штурмом несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в лесополосах к востоку от Северска.

В порту Измаила продолжает пылать газовый танкер M/T ORINDA

Порт подвергся атаке беспилотников 17 ноября. В результате удара повреждения получили три судна в акватории объекта. Один из танкеров до сих пор продолжает пылать, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Нападение совершили беспилотные летательные аппараты типа «Герань». Кроме судов, удар был нанесен по подстанции 110 кВ «Эталон» в Измаиле.

Боец ВС РФ чудом выжил под неоднократной атакой гексакоптера ВСУ

Штурмовик 114-го мотострелкового полка с позывным Решит чудесным образом остался жив после трех последовательных атак тяжелого беспилотника ВСУ. Инцидент произошел на линии соприкосновения, где противник предварительно скорректировал по позициям минометный огонь.

Российский военнослужащий рассказал, что сначала украинские силы с помощью дрона Mavic навели на российских бойцов минометы. Вслед за этим в небе появилась «Баба-яга» — тяжелый гексакоптер, который и совершил несколько опасных вылетов. Российский военнослужащий стал прямой мишенью для этого беспилотника. Несмотря на точность корректировки и последующие мощные атаки с воздуха, он смог уцелеть.

ВС РФ в зоне СВО закрывают «Мсту-Б» от БПЛА антидроновыми покрывалами

Российские военнослужащие применяют комплекс мер для защиты артиллерийских орудий от атак беспилотников. Для защиты гаубиц «Мста-Б» используются специальные антидроновые покрывала и естественные средства маскировки.

Расчет орудия постоянно несет дежурство, организуя пункты воздушного наблюдения в ночное время. Помимо применения современных антидроновых покрывал, артиллеристы активно используют традиционные методы маскировки, включая укрытие техники ветками.

«Мста-Б» Фото: МО РФ

В Харькове бойцы ВСУ на пикапе сбили пожилую женщину с внучкой

Военный пикап ВСУ, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на мирных жителей — пожилую женщину и девочку. Он принадлежал мобильной группе противовоздушной обороны.

Пострадавшие с травмами были незамедлительно госпитализированы бригадой скорой помощи. Причины, по которым водитель военного авто нарушил правила дорожного движения, не установлены. На момент ДТП военные не выполняли боевую задачу.

