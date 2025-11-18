Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 06:07

Российские силы рассказали, как закрывают «Мсту-Б» от БПЛА

Командир Тихий: военные ВС РФ закрывают «Мсту-Б» от БПЛА антидроновым покрывалом

«Мста-Б» «Мста-Б» Фото: МО РФ
Российские военнослужащие применяют комплекс мер для защиты артиллерийских орудий от атак беспилотников. Командир орудия 14-й артиллерийской бригады 51-й армии ЮВО в составе группировки «Центр» с позывным Тихий рассказал ТАСС, что для защиты гаубиц «Мста-Б» используются специальные антидроновые покрывала и естественные средства маскировки.

Как пояснил военнослужащий, расчет орудия постоянно несет дежурство, организуя пункты воздушного наблюдения в ночное время. Помимо применения современных антидроновых покрывал, артиллеристы активно используют традиционные методы маскировки, включая укрытие техники ветками.

Мангалы ставим. Постоянно дежурит человек у нас. Ночью ПВН (пункт воздушного наблюдения). Стараемся максимально закрыть его антидроновыми покрывалами, ветками. Маскировка играет огромную роль, — отметил военный.

Такой многоуровневый подход позволяет эффективно противостоять угрозам со стороны вражеских БПЛА. Комплекс мер постоянно совершенствуется с учетом боевого опыта.

Ранее сообщалось, что пять пунктов временной дислокации ВСУ уничтожено в районе населенных пунктов Иванополье и Долгая Балка на Константиновском направлении в ДНР. Успешную работу провели операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы Южной группировки войск при помощи 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

