Стало известно об успешном штурме ВС России города в ДНР «РВ»: ВС России штурмом взяли жилую застройку на юге Северска

Российские военнослужащие начали штурм жилой застройки Северска на Донецком направлении фронта, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным его авторов, это один из ключевых городов в зоне СВО. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

ВС России зашли в южную часть города между Новоселовкой и Звановкой, уточнили военные корреспонденты. Они утверждают, что этот факт подтвердили OSINT-аналитики противника. Россияне также взяли штурмом несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в лесополосах к востоку от Северска.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о планомерной ликвидации российскими военнослужащими бойцов ВСУ в районе Северска ДНР. Специалист охарактеризовал проводимую операцию как методичное сужение окружения, сравнив его с постепенным сжатием огневого котла.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение населенных пунктов Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области открывают путь к административному центру региона. Он предположил, что сражение за город может начаться уже приближающейся зимой.