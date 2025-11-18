Военкоры рассказали о ситуации в порту Измаила

В порту Измаила сохраняется возгорание газового танкера M/T ORINDA, подвергшегося атаке беспилотников, заявили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В результате удара повреждения получили три судна в акватории порта. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

Инцидент произошел 17 ноября, когда беспилотные летательные аппараты типа «Герань» атаковали портовую инфраструктуру. Кроме судов, удар был нанесен по подстанции 110 кВ «Эталон» в Измаиле.

По предварительным данным, масштабного задымления или необходимости эвакуации населения в близлежащих районах не зафиксировано. Ситуация остается напряженной.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 17 ноября ВС РФ запустили две баллистические ракеты «Искандер-М» и 128 ударных БПЛА различных типов («Герань-2», «Гербера» и других). Украинцы признают попадания 32 ударных БПЛА в 15 районах, а также двух баллистических ракет в двух районах.

Ранее партизаны из Одессы помешали Вооруженным силам Украины получить поставки боеприпасов из Румынии. Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что подпольщики нанесли чувствительный удар по железнодорожной логистике.