Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 10:06

Одесские партизаны сорвали поставку боеприпасов из Румынии

Сальдо сообщил о срыве поставок оружия из Румынии благодаря партизанам в Одессе

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Партизаны из Одессы помешали ВСУ получить поставки боеприпасов из Румынии, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо. Подпольщики нанесли чувствительный удар по железнодорожной логистике, уточнил он.

Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса, по которому должен был пройти грузовой состав с натовскими снарядами из Румынии. Взрыв прогремел за несколько часов до движения эшелона — транспортировка сорвана, — уточнил Сальдо.

Он отметил, что украинские спецслужбы пытаются скрыть масштабы последствий удара. Глава Херсонской области пояснил, что на Украине также изымают связанные с операцией материалы из публичного доступа.

Ранее Сальдо заявил, что визит голливудской звезды Анджелины Джоли в контролируемый ВСУ город Херсон был организован с целью отвлечь общественное внимание от сложных ситуаций на фронте. Он назвал поездку актрисы примером «антикриза». Губернатор российского региона подчеркнул, что вместо военной поддержки Соединенные Штаты направили на Украину «Лару Крофт» в лице Джоли.

Владимир Сальдо
Одесса
ВСУ
Румыния
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму
Британия заявила о готовности «коалиции желающих» к миру
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.