Партизаны из Одессы помешали ВСУ получить поставки боеприпасов из Румынии, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо. Подпольщики нанесли чувствительный удар по железнодорожной логистике, уточнил он.

Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса, по которому должен был пройти грузовой состав с натовскими снарядами из Румынии. Взрыв прогремел за несколько часов до движения эшелона — транспортировка сорвана, — уточнил Сальдо.

Он отметил, что украинские спецслужбы пытаются скрыть масштабы последствий удара. Глава Херсонской области пояснил, что на Украине также изымают связанные с операцией материалы из публичного доступа.

Ранее Сальдо заявил, что визит голливудской звезды Анджелины Джоли в контролируемый ВСУ город Херсон был организован с целью отвлечь общественное внимание от сложных ситуаций на фронте. Он назвал поездку актрисы примером «антикриза». Губернатор российского региона подчеркнул, что вместо военной поддержки Соединенные Штаты направили на Украину «Лару Крофт» в лице Джоли.