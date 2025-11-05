Визит голливудской звезды Анджелины Джоли в город Херсон, контролируемый Вооруженными силами Украины, был организован с целью отвлечь общественное внимание от сложных ситуаций на фронте, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Он назвал это «антикризом».

Сальдо подчеркнул, что вместо военной поддержки Соединенные Штаты направили на Украину «Лару Крофт» в лице Анджелины Джоли. Губернатор подчеркнул, что в 2022 году она уже бывала во Львове, но не бесплатно. По словам Сальдо, киевские пиар-специалисты воспользовались ее присутствием в Херсоне, чтобы сосредоточить внимание на других событиях, отвлекая народ от проблем на передовой.

Ранее Джоли побывала в николаевском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата), после того как ее охранника мобилизовали. Два автомобиля, в одном из которых находилась знаменитость, были остановлены на блокпосту при въезде в Пивденноукраинск из-за проблем с документами у мужчины. Охранник заявил, что сопровождает «важную персону», однако его все равно забрали в военкомат. В итоге Джоли лично отправилась в ТЦК, чтобы помочь своему сотруднику освободиться.