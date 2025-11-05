Охранника Анджелины Джоли мобилизовали по дороге в Херсон

Актриса Анджелина Джоли посетила николаевский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) после мобилизации ее охранника, сообщает украинское издание «Страна.ua». По информации источника, два джипа, в одном из которых была знаменитость, остановили на блокпосту при въезде в Пивденноукраинск, где у мужчины обнаружили проблемы с документами.

Как говорится в материале, охранник сообщил, что сопровождает «важного человека», но его забрали в военкомат, после чего Джоли лично направилась в ТЦК, чтобы добиться его освобождения.

Ранее сообщалось, что Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. На распространившихся в Сети кадрах знаменитость запечатлена в бронежилете с украинским флагом во время посещения детского центра. Вероятнее всего, визит состоялся в рамках программы благотворительной помощи.

До этого стало известно, что свыше 19 тыс. дел об уклонении от мобилизации возбудили на Украине с февраля 2022 года. За три с половиной года в стране зарегистрировали 19 273 дела, почти 8 тыс. из которых уже закрыты.