На Украине назвали количество дел об уклонении от мобилизации На Украине возбудили свыше 19 тысяч дел об уклонении от мобилизации с 2022 года

На Украине с февраля 2022 года возбудили свыше 19 тысяч об уклонении от мобилизации, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на офис генпрокурора. За три с половиной года в стране зарегистрировали 19 273 дела, почти восемь тысяч из которых уже закрыты.

Согласно данным, больше всего дел за нежелание отправляться на фронт было зарегистрировано в 2024 году — 7017 материалов. В 2023 году их было 6 745, а в 2022 году — 2 431.

Ранее известный блогер Макс Рудада рассказал о побеге с Украины, чтобы избежать мобилизации. Поводом для бегства стал конфликт с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК). После критических публикаций блогера о действиях военкоматов в его квартире прошел обыск, в ходе которого, по словам Рудады, были изъяты более $100 тыс. (более 8 млн рублей).

До этого пленный солдат Валерий Янчук ранее сообщил, что сотрудники ТЦК насильно мобилизовали его, когда он пришел на могилу родственников. По словам бойца, после мобилизации его отправили в составе 60-й бригады на передовые позиции в ДНР.