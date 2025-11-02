Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 20:44

Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации

Украинский блогер Рудада рассказал, что сбежал из страны от мобилизации

Известный украинский блогер Макс Рудада на своем YouTube-канале рассказал о побеге из Украины, чтобы избежать мобилизации. Он добавил, что поводом для бегства стал конфликт с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).

После критических публикаций блогера о действиях военкоматов в его квартире прошел обыск, в ходе которого, по словам Рудады, были изъяты более $100 тысяч (более 8 млн рублей). Это побудило его решиться на побег.

Одессит вместе с товарищем выбрал рискованный маршрут — переправу вплавь через реку Тиса в Румынию. Блогер раскрыл расценки на нелегальные переходы границы: $7 тысяч за переправу вплавь, $8 тысяч (более 647 тысяч рублей) — через лес или горы, $10 тысяч (более 808 тысяч рублей) — через равнину или КПП, а поддельные документы обходятся в $12-15 тысяч долларов (от 970 до 1,2 млн рублей).

Перед побегом Рудада продал свой автомобиль и отправился в Закарпатскую область, откуда с помощью посредников успешно добрался до Румынии.

Пленный солдат Валерий Янчук ранее сообщил, что сотрудники ТЦК насильно мобилизовали его, когда он пришел на могилу родственников. По словам бойца, после мобилизации его отправили в составе 60-й бригады на передовые позиции в ДНР.

