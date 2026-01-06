Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область

Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку беспилотниками по территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, система противовоздушной обороны ведет работу по отражению удара.

Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области, — написал он.

Утром 6 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что на территории бывшей воинской части произошел пожар после падения обломков украинского беспилотника. Возгорание, по его словам, было оперативно потушено. Глава дал поручения по утеплению оконных проемов в больнице и организации подворовых обходов для оценки ущерба жителям.