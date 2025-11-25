Агония Зеленского: зачем ВСУ бьют вглубь РФ, при чем тут Запад

В ночь на 25 ноября дроны ВСУ провели одну из самых массированных атак на Краснодарский край и Ростовскую область. Как минимум 13 человек пострадали, в Таганроге погибли три человека. В регионах получили повреждения жилые дома и промышленные здания. Почему украинские атаки усиливаются на фоне мирных переговоров по плану США, чего добивается Киев, могут ли обстрелы привести к затягиванию или срыву диалога — в материале NEWS.ru.

Что известно о массированной атаке дронов ВСУ на Кубань и Ростовскую область

В ночь на вторник, 25 ноября, дроны ВСУ совершили массированную атаку на юг России. В Новороссийске были повреждены семь многоквартирных и несколько частных домов. В результате налета пострадали четыре человека. Они получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Их доставили в городскую больницу.

В селе Кабардинка под Геленджиком были повреждены два частных дома, один мужчина получил ранение. В Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА.

Власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, где в результате налета беспилотников погибли три человека, еще восемь были ранены, сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два завода и детский сад.

Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге Фото: РИА Новости

Пресс-служба российского Минобороны сообщила, что в ночь на 25 ноября силы ПВО ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

Зачем ВСУ совершили массированную атаку на южные регионы России

Командование ВСУ хотело вызвать резонанс на Западе, атаковав десятками беспилотников гражданские объекты РФ, заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев пытается доказать своим западным спонсорам, что еще на что-то способен в военном плане.

«Практически все беспилотники были обезврежены и уничтожены. ВСУ в очередной раз показали свою террористическую сущность. Если наша армия наносит удары, то только по военным объектам и объектам двойного назначения. Противник бьет по гражданским», — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

Липовой подчеркнул, что ВСУ хотят причинить максимальный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре. По его мнению, цель Киева — вызвать недовольство руководством нашей страны. Налет БПЛА должен вызвать максимальный резонанс, чтобы о нем заговорили на Западе — противник якобы еще на что-то способен и с ним надо продолжать диалог.

Удары беспилотников и ракет ВСУ по российским предприятиям и жилым кварталам подтверждают, что Киев не хочет мириться, заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

«Задача — попытаться спровоцировать Россию на мощный массированный ответ и применение серьезного оружия, например гиперзвуковых ракет. Затем в Киеве скажут, что весь мир обсуждает варианты мирного соглашения, а РФ бьет по нам мощным оружием, — пояснил аналитик NEWS.ru. — С военной точки зрения в ударах ВСУ нет ничего нового».

При этом Хатылев отметил, что атаки дронов похожи не на реальную воздушную операцию, а на разрозненные беспокоящие удары.

«При проведении серьезной воздушной операции сначала идут группы постановки помех и подавления ПВО, затем ударные группы и группы контроля. Ничего такого мы не наблюдаем», — добавил эксперт.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Почему ВСУ удалось нанести удар по югу России

Все беспилотники ВСУ были самолетного типа с радиусом действия до 1000 км. Их запустили с Украины, предположил Липовой.

«Наши подразделения ПВО делают все, чтобы ни один БПЛА не прорвался. Однако ВСУ применяют тактику стаи: запускают огромное количество беспилотников. Либо дроны идут волнами в надежде на то, что хотя бы один прорвется, если все остальные будут уничтожены», — высказал мнение эксперт.

По словам Хатылева, российская ПВО показывает хорошую эффективность. Однако, подчеркнул он, никакая противовоздушная оборона не может дать стопроцентный результат, особенно при массированных налетах.

Когда прекратятся атаки дронов ВСУ на объекты в России

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные партнеры планируют совершить ряд терактов в РФ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Им критически важно продолжать войну — это вопрос физического выживания. Как только будет заключен мир, вся эта братия окажется никому не нужна, и ее просто устранят за ненадобностью, — пояснил парламентарий NEWS.ru. — Они будут делать будут все что угодно, лишь бы продлить конфликт. Устраивать подрывы и направлять рои дронов, большинство из которых успешно сбивает наша ПВО. Надо сделать всё, чтобы правящий режим в Киеве пал — тогда нападения прекратятся».

