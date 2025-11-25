На морском российском курорте сработала система ПВО Прошунин: ПВО отражает атаку дронов ВСУ в Сочи и «Сириусе»

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. По его информации, средства противовоздушной обороны сейчас отражают атаки противника.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — написал глава города.

На федеральной территории образовательного центра «Сириус» объявлена опасность атаки беспилотников ВСУ, проинформировал в Telegram-канале глава администрации Дмитрий Плишкин. Он попросил граждан сохранять спокойствие и предупредил о готовности ПВО к отражению нападения.

Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению, — отметил глава центра.

Помимо этого, пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений в работе аэропорта Сочи. По его данным, для обеспечения безопасности он не принимает и не выпускает пассажирские самолеты.

Ранее стало известно, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на частный дом в Новороссийске оказался ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Помимо этого, осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили.