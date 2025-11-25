День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 02:33

На морском российском курорте сработала система ПВО

Прошунин: ПВО отражает атаку дронов ВСУ в Сочи и «Сириусе»

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. По его информации, средства противовоздушной обороны сейчас отражают атаки противника.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), написал глава города.

На федеральной территории образовательного центра «Сириус» объявлена опасность атаки беспилотников ВСУ, проинформировал в Telegram-канале глава администрации Дмитрий Плишкин. Он попросил граждан сохранять спокойствие и предупредил о готовности ПВО к отражению нападения.

Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению, — отметил глава центра.

Помимо этого, пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений в работе аэропорта Сочи. По его данным, для обеспечения безопасности он не принимает и не выпускает пассажирские самолеты.

Ранее стало известно, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на частный дом в Новороссийске оказался ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Помимо этого, осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили.

Сочи
сириус
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конфликт с Пугачевой, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Валдис Пельш
Юрист ответил, к кому обратиться при обмане на рынке подержанных машин
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Таганрогом
Чарли Кирка «заказал» Макрон? За что на самом деле убили соратника Трампа
Ушаков назвал имя нового генерального секретаря ОДКБ
На морском российском курорте сработала система ПВО
Дроны ВСУ атаковали поселок под Геленджиком
Трупы, паника, хаос: ВС РФ наступают по всему фронту, в чем секрет успеха
Людям старше 45 читать обязательно: предотвращаем артрит. Советы врача
«Самое нелепое»: Захарова разнесла условия ЕС по Украине
100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой: как жила и умерла актриса
Белый дом раскрыл новый курс по поддержке Украины
Обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома в Новороссийске
Атака ВСУ на Новороссийск: попадание БПЛА в многоэтажки, что известно
Ловила лакомства, как собака: в Самаре мать годами измывалась над дочерью
Суд изъял стратегические порты на Кубани в пользу государства
Белый дом раскрыл планы по встрече Трампа и Зеленского
Гороскоп на 25 ноября: Овнам проявить силу, а Ракам найти гармонию
Боррель заявил о потере Евросоюзом заокеанского союзника
Безруков подал иск из-за продажи масок с его лицом
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.