Фронт обвалился: пехота ВСУ — все. В бой идут одни роботы

Глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская призвала руководство страны срочно приступить к развертыванию на фронте взводов наземных роботизированных комплексов из-за критической нехватки пехоты. По ее словам, если бойцов ВСУ не заменить роботами, то фронту грозит обвал. Какие технические возможности есть у украинского командования для реализации этих планов, насколько своевременна эта инициатива — в материале NEWS.ru.

Почему ВСУ призвали заменить пехоту роботами

Берлинская заявила, что без массового внедрения и применения наземных роботизированных комплексов (НРК) военные ВСУ не смогут удержать позиции. При этом она признала, что в настоящее время у Украины нет таких систем в нужном объеме.

Побывав на линии боевых действий, Берлинская пришла к выводу, что фронт ВСУ трещит по швам.

«Он продвигается быстро и прорывается. Российская пехота врывается через наши прореженные порядки глубоко в тыл, на десятки километров. У нас на километр фронта иногда четыре — семь пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150–200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины, они остаются, накапливаются и затем атакуют. <…> Людей не хватает катастрофически», — сказала Берлинская.

Ранее стало известно, что командование ВСУ в 2025 году планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботизированных платформ. «Мы делаем ставку на высокотехнологичное вооружение, высокотехнологичные системы, которые помогут нам уменьшить присутствие военнослужащих непосредственно на поле боя», — заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смогут ли роботы заменить украинских солдат на поле боя

В настоящее время роботы не могут полностью заменить человека на поле боя по ряду причин, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, у ВСУ нет автономных роботизированных систем, способных не только принимать решения по боевым задачам, но и выполнять саморемонт. По этой причине подобные идеи пока остаются в сфере фантастики.

По словам эксперта, даже если у ВСУ появятся роботизированные комплексы такого рода, они, скорее всего, не принесут им ощутимую пользу.

«С высокой долей вероятности это приведет к возникновению новой коррупционной схемы на Украине, — пояснил он NEWS.ru. — Она будет идеологическим прикрытием того, что Украина испытывает серьезные проблемы с мобилизацией. Следовательно, подобные предложения являются лишь набором пропагандистских фраз. Их можно охарактеризовать как дешевый пиар, поскольку реальность значительно расходится с представлениями данного чиновника».

Для чего ВСУ на самом деле нужны роботизированные комплексы

Наземные роботизированные комплексы предназначены в первую очередь для транспортировки раненых, рассказал заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, НРК уже применяются, в том числе российской стороной, и за такими системами будущее.

«Например, в рядах ВСУ сложилась критическая ситуация с эвакуацией раненых. В отличие от американских стандартов, предполагающих оперативную эвакуацию вертолетами, и более эффективной системы в российской армии, украинские бойцы часто сталкиваются с задержками до шести — восьми часов. Это приводит к некрозу тканей и потере конечностей, — пояснил эксперт NEWS.ru. — Роботизированные комплексы сейчас активно апробируются, порой даже на примитивном уровне. Мы дальше продвинулись в этом направлении, несмотря на поддержку Запада, которую получает Украина. Для Киева эта инициатива запоздала».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какими возможностями по внедрению роботов обладает украинский ВПК

ВСУ используют некоторое количество наземных робототехнических комплексов, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Однако эти системы составляют ничтожную долю украинской военной техники.

«НРК — это передвижные платформы, управляемые оператором из тыла. Они предназначены для подвоза продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и доставки боеприпасов на передовую, — сказал он NEWS.ru. — О массовом производстве таких комплексов для нужд ВСУ речи не идет. Военно-промышленный комплекс Украины сфокусирован на производстве беспилотников, ремонте поврежденной на поле боя техники, самолетов и вертолетов. Им сейчас не до этого. Это скорее пустопорожний призыв следовать военно-технической моде».

По мнению Баранца, без активной помощи западного военно-промышленного комплекса Украина ничего не добьется в этой сфере.

«Украинский ВПК находится в крайне тяжелом состоянии и постоянно подвергается ударам российских ракет. Многие военно-промышленные предприятия разрушены и прекратили свое существование. У Украины нет таких производственных возможностей. Кроме того, существуют совершенно иные, гораздо более насущные задачи. Для значительного увеличения числа роботов потребовалось бы развернуть множество производств, а не ограничиться одним заводом», — подытожил военный обозреватель.

