Фронт обвалился: пехота ВСУ — все. В бой идут одни роботы

Глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская призвала руководство страны срочно приступить к развертыванию на фронте взводов наземных роботизированных комплексов из-за критической нехватки пехоты. По ее словам, если бойцов ВСУ не заменить роботами, то фронту грозит обвал. Какие технические возможности есть у украинского командования для реализации этих планов, насколько своевременна эта инициатива — в материале NEWS.ru.
Почему ВСУ призвали заменить пехоту роботами
Берлинская заявила, что без массового внедрения и применения наземных роботизированных комплексов (НРК) военные ВСУ не смогут удержать позиции. При этом она признала, что в настоящее время у Украины нет таких систем в нужном объеме.
Побывав на линии боевых действий, Берлинская пришла к выводу, что фронт ВСУ трещит по швам.
«Он продвигается быстро и прорывается. Российская пехота врывается через наши прореженные порядки глубоко в тыл, на десятки километров. У нас на километр фронта иногда четыре — семь пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150–200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины, они остаются, накапливаются и затем атакуют. <…> Людей не хватает катастрофически», — сказала Берлинская.
Ранее стало известно, что командование ВСУ в 2025 году планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботизированных платформ. «Мы делаем ставку на высокотехнологичное вооружение, высокотехнологичные системы, которые помогут нам уменьшить присутствие военнослужащих непосредственно на поле боя», — заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Смогут ли роботы заменить украинских солдат на поле боя
В настоящее время роботы не могут полностью заменить человека на поле боя по ряду причин, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, у ВСУ нет автономных роботизированных систем, способных не только принимать решения по боевым задачам, но и выполнять саморемонт. По этой причине подобные идеи пока остаются в сфере фантастики.
По словам эксперта, даже если у ВСУ появятся роботизированные комплексы такого рода, они, скорее всего, не принесут им ощутимую пользу.
«С высокой долей вероятности это приведет к возникновению новой коррупционной схемы на Украине, — пояснил он NEWS.ru. — Она будет идеологическим прикрытием того, что Украина испытывает серьезные проблемы с мобилизацией. Следовательно, подобные предложения являются лишь набором пропагандистских фраз. Их можно охарактеризовать как дешевый пиар, поскольку реальность значительно расходится с представлениями данного чиновника».
Для чего ВСУ на самом деле нужны роботизированные комплексы
Наземные роботизированные комплексы предназначены в первую очередь для транспортировки раненых, рассказал заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, НРК уже применяются, в том числе российской стороной, и за такими системами будущее.
«Например, в рядах ВСУ сложилась критическая ситуация с эвакуацией раненых. В отличие от американских стандартов, предполагающих оперативную эвакуацию вертолетами, и более эффективной системы в российской армии, украинские бойцы часто сталкиваются с задержками до шести — восьми часов. Это приводит к некрозу тканей и потере конечностей, — пояснил эксперт NEWS.ru. — Роботизированные комплексы сейчас активно апробируются, порой даже на примитивном уровне. Мы дальше продвинулись в этом направлении, несмотря на поддержку Запада, которую получает Украина. Для Киева эта инициатива запоздала».
Какими возможностями по внедрению роботов обладает украинский ВПК
ВСУ используют некоторое количество наземных робототехнических комплексов, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Однако эти системы составляют ничтожную долю украинской военной техники.
«НРК — это передвижные платформы, управляемые оператором из тыла. Они предназначены для подвоза продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и доставки боеприпасов на передовую, — сказал он NEWS.ru. — О массовом производстве таких комплексов для нужд ВСУ речи не идет. Военно-промышленный комплекс Украины сфокусирован на производстве беспилотников, ремонте поврежденной на поле боя техники, самолетов и вертолетов. Им сейчас не до этого. Это скорее пустопорожний призыв следовать военно-технической моде».
По мнению Баранца, без активной помощи западного военно-промышленного комплекса Украина ничего не добьется в этой сфере.
«Украинский ВПК находится в крайне тяжелом состоянии и постоянно подвергается ударам российских ракет. Многие военно-промышленные предприятия разрушены и прекратили свое существование. У Украины нет таких производственных возможностей. Кроме того, существуют совершенно иные, гораздо более насущные задачи. Для значительного увеличения числа роботов потребовалось бы развернуть множество производств, а не ограничиться одним заводом», — подытожил военный обозреватель.
